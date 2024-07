Za nami trzeci odcinek "The Voice of Poland 3". Podczas kolejnych przesłuchań w ciemno nie zabrakło jak zwykle emocji zarówno po stronie uczestników, jak i trenerów. Jednak na szczególną uwagę zasługuje jeden występ, który sprawił, że Edyta Górniak poczuła metafizyczną siłę i uroniła łzy.

Wszystko za sprawą Bartosza Kuśmierczyka, który perfekcyjnie wykonał piosenkę "Feel" z repertuaru Robbiego Williamsa. 25-letni wokalista zachwycił wszystkich trenerów, jednak to Edyta najbardziej chciała pozyskać głos mężczyzny do swojej drużyny.

- Podejdź do mnie. Chcę spojrzeć w twoje oczy, żeby zobaczyć czy to co zobaczę w nich jest prawdziwe. Jest - powiedziała wokalistka.