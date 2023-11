To już ostatnie chwile z uczestnikami 7. edycji "Hotelu Paradise". Po finałowej Pandorze już wiemy, że na ścieżce lojalności staną albo Roch z Justyną, albo Kori z Jackiem. Z programu na ostatniej prostej odpadli zaś Oliwia i Paweł.

Finałowa Pandora to zawsze wiele emocji, a tym razem dostarczył ich w szczególności Roch. W pewnym momencie uczestnik sam wyrwał się do odpowiedzi - wszystko przez to, że Łucja przyznała wprost, że to właśnie między innymi przez jego namawianie Paweł nie wybrał jej na "Rajskim". Wówczas Roch... skłamał, ale produkcja show przypomniała widzom, jaka była prawda.

Dziewięcioro byłych uczestników "Hotelu Paradise 7" pojawiło się na ostatniej Pandorze, by zadać trudne i niewygodne pytania trzem finałowym parom. Jak się okazało, ogień pytań pochłonął Oliwię i Pawła - byli mieszkańcy "Hotelu" zadecydowali bowiem, że to właśnie ta dwójka nie zasługuje na ścisły finał i jako ostatnia musi opuścić program. Tym samym w ścisłym finale zobaczymy Kori i Jacka oraz Justynę i Rocha.

Podczas ostatniej Pandory działo się wiele, jednak fanom show w szczególności zapadło w pamięć... kłamstwo Rocha. A wszystko zaczęło się od wymiany zdań Łucji i Pawła. Dziewczyna bowiem wróciła do sytuacji z programu, kiedy to Paweł zdecydował się wybrać na "Rajskim Rozdaniu" Tori, a nie ją.

Powiedziałeś mi też w pierwszy dzień, albo w pierwszą noc, że ,,dziękuję Ci, że mnie wybrałaś'', na ,,Rajskim'' możesz czuć się bezpieczna. Na następny dzień przychodzisz ,,wiesz co, no ta Tori... Ja wybiorę jednak Tori'', no to samo siebie tłumaczy, że dla Ciebie nie są ważne uczucia, tylko po prostu jak najdłuższe zostanie w programie. (...) Ja wiem, że też w międzyczasie było też namawianie Rocha i to nie do końca była taka świadoma decyzja, ale no... umówmy się.

- mówiła do Pawła, Łucja.