Friz to niewątpliwie jeden z najbardziej zasięgowych twórców w Polsce, który stworzył grupę "Ekipa", a następnie "Genzie". Wraz ze swoją narzeczoną Wersow relacjonuje swoją codzienność, a teraz nieoczekiwanie zwrócił się do fanów. O co chodzi tym razem?

Friz wydał oświadczenie

Wersow i Friz już niebawem zostaną małżeństwem. Para zaręczyła się w 2021 roku w Grecji i od tamtej pory fani jeszcze uważniej śledzą ich social media. Ponad rok temu na świecie pojawiła się Maja- córka youtuberów, która pochłania masę czasu Weronice i Karolowi. Nie mniej jednak zakochani znajdują chwilę na lekcję tańca, a fani są niemalże pewni, że są one związane z "pierwszym tańcem", który zatańczą na swoim weselu. Póki co, twórcy internetowi nie informują fanów o dacie i miejscu swojego ślubu, jednak Wersow niedawno wzbudziła poruszenie fanów i wybrała się na wyjazd panieński... swojej koleżanki. Teraz, gdy wydawać by się mogło, że wszystko w ich życiu jest idealne Friz opublikował zaskakujące oświadczenie.

Youtube@wersow

Okazuje się, że do Friza odezwała się firma, która zwróciła mu uwagę o niepoprawne oznaczenie reklamowanych produktów w jego social mediach:

(...) Skontaktował się ze mną prezes UOKIK w sprawie moich współprac. Okazało się, że nie wszystkie oznaczałem poprawnie! Szczerze to się zdziwiłem, bo naprawdę zawsze przykuwałem uwagę do tego, by robić to zgodnie z przepisami. Dowiedziałem się dlaczego i jak to robić i chcę się ze wszystkimi tym podzielić, żeby każdy był bardziej świadomy! - zaczął Friz.

Ja do tej pory oznaczałem współpracę najczęściej na końcu pisząc ' reklama '- jak się okazuje to zła praktyka i powinno się pisać ' reklama ' na samym początku posta(...) Ważne! To samo tyczy się barterów lub autopromocji(...) poprawiłem swoje posty i proponuję wszystkim influ poprawić nawet te wstecz. A Wy kochani, jakbyście widzieli, że gdzieś mam jeszcze źle oznaczone to wysyłajcie mi proszę bo moją intencją nigdy nie było robienie czegoś źle - poinformował Friz.

@frizoluszek

Co ciekawe, niedawno narzeczona Friza znalazła się w ogniu krytyki fanów, a to wszystko za sprawą jej nowych zębów, które postanowiła sobie zrobić.

Śledzicie profil Friza i Wersow?

