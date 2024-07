Artur Boruc śpiewający po francusku? Takie rzeczy tylko przed zbliżającymi się szybkimi krokami Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, które od czerwca rozegrane zostaną we Francji. Bramkarz reprezentacji Polski przezornie już uczy się języka na długo oczekiwany wyjazd.

Bramkarz angielskiego klubu AFC Bournemouth zna swoje miejsce w szeregu i wśród zwrotów, które stara się opanować jest między innymi "ławka rezerwowa". Jeśli pojedzie na mistrzostwa, a wiele na to wskazuje, najprawdopodobniej właśnie tam znajdzie się jego miejsce. W kadrze Adama Nawałki silniejszą pozycję wśród bramkarzy mają Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Artur Boruc zdaje się tym nie przejmować, a po zakończeniu krótkiej lekcji języka Moliera brawurowo i z uśmiechem na ustach wykonuje dwa nieśmiertelne francuskie hity „Voyage Voyage” oraz „Aux Champs Elysées”. Zresztą, posłuchajcie sami. Warto!

Artur Boruc śpiewa po francusku!

Trzeba przyznać, że takiego talentu do muzyki po jednym z najlepszych polskich bramkarzy się nie spodziewaliśmy! Internauci zastanawiają się już, jakie kołysanki śpiewa bramkarz do snu swojej żonie Sarze Boruc. Pojawiają się też pierwsze głosy zachwyconych fanów talentu Artura Boruca, którzy uważają, że powinien spróbować swoich sił w talent show pokroju Must Be the Music. W ten sposób zaczynała przecież jego żona, która próbowała swoich sił w Idolu, a na ich ślubie Sara zaśpiewała dla niego romantyczną piosenkę. To jednak będzie musiało poczekać, bo teraz najważniejszy jest dobry występ na Mistrzostwach Europy. I mamy nadzieję, że polska reprezentacja zagra na nich równie koncertowo, co wyluzowany Artur Boruc za kierownicą samochodu.

Artur i Sara Borucowie kochają Paryż. Podczas jednej z wypraw do ukochanej Francji zrobili sobie romantyczne selfie:

Ale lubią też imprezować na Ibizie. W trakcie takich spotkań na pewno przydaje się dobry głos :).