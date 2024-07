Sara Boruc, śpiewająca dla męża romantyczną balladę - taki obrazek można zobaczyć na Instagramie blogerki i projektantki biżuterii. Piękna Sara zamieściła na swoim profilu post z filmikiem, na którym widzimy (i słyszymy!) jak śpiewa dla Artura Boruca piosenkę Beyonce "My heart still beats"! Nagranie pochodzi prawdopodobnie z jakiejś imprezy (ślubu pary?). Zakochani trzymają się za ręce i obejmują. To naprawdę wyjątkowy widok! Musicie zobaczyć ten uroczy filmik! Jak oni się kochają! Do tego trzeba przyznać, że wykonanie Sary jest całkiem niezłe! Mało kto pamięta, że Sara kiedyś poważnie myślała o karierze muzycznej. Gwiazda wzięła nawet udział w drugiej edycji programu "Idol", ostatecznie odpadła w półfinałach. Pokonała wszystkie etapy, w których o awansie decydowali jurorzy. Żona Boruca wystąpiła w grupie ósmej, gdzie wykonała przebój "Killing Me Softly" Fugges, ale ustąpiła m.in. Magdzie Rejtczak.

Sara Boruc podkreśla zawsze, że muzyka to jej największa pasja i marzy o nagraniu płyty. Zdradziła nawet kiedyś, że namawia męża Artura Boruca, by razem nagrali jakiś utwór.

Kupilibyście płytę państwa Boruców?

