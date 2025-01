Agnieszka i Artur Kotońscy to jedne z najbardziej rozpoznawalnych osób programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Ich popularność w telewizji i mediach społecznościowych przyniosła im nie tylko rzesze fanów, ale również falę hejtu, z którą muszą sobie radzić na co dzień. W rozmowie z naszym reporterem Kotońscy zdradzili, jak sobie z tym radzą.

Agnieszka i Artur Kotońscy to para, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowanym na antenie TTV. W programie tym, wraz z synem Dajanem, komentują różnorodne programy telewizyjne, co przyniosło im sympatię widzów. Ostatnio Agnieszkę Kotońską można oglądać również w "Królowych Przetrwania" na antenie TVN7, gdzie musi poradzić sobie w dżungli i przodować w konkurencjach, by wygrać program. Konkuruje tam z innymi influencerkami i gwiazdami takimi jak Agnieszka Kaczorowska, Eliza Trybała czy Paulina Smaszcz. Jakiś czas temu celebrytka udzieliła wywiadu razem ze swoim mężem Arturem Kotońskim na temat hejtu. Z nienawistnymi komentarzami musi mierzyć się niemalże codziennie.

To są komentarze stricte ludzi, że chyba nie mają, co w życiu robić

Niedawno Kotońska zdecydowała ograniczyć możliwość komentowania na swoim profilu, by ludzie, którzy odwiedzają jej konto, by wylać swoją frustrację, nie mieli już takiej możliwości.

Ten, kto ma rodzinę, ten kto ma pracę, zajęcie, hobby, rodziców czy przyjaciółkę, ten nie siedzi na Internecie godzinami i nie wypisuje głupot, bo dla mnie taki człowiek to jest bez mózgu, bez myślenia — on sobie nie zdaje z tego sprawy, że do mnie to trafia. Ja mogę przyjąć 200 hejtów, ale ten 201 może będzie tym ciosem takim, że ja powiem szczerze, że mam dosyć

– wyjaśniła.