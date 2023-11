Pierwsze problemy w związku Artura i Sary z "Rolnik szuka żony"? W najnowszym odcinku przystojny rolnik odwiedził swoją wybrankę i poznał jej mamę. Sara zaplanowała dla Artura sporo atrakcji, jednak nie wszystkie przypadły mu do gustu. Przy okazji spotkania wyszło na jaw, że Artur i Sara mają zupełnie różne zdania na pewien temat... Wpłynie to na ich relację?

Artur i Sara z "Rolnik szuka żony" będą razem? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani programu. Rolnik odesłał do domu dwie pozostałe kandydatki i zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek z Sarą. W najnowszym odcinku doszło do rewizyty i Artur w końcu poznał mamę swojej wybranki. Sara "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że rolnik zrobił bardzo dobre wrażenie.

Po rodzinnym spotkaniu Sara zabrała Artura na spacer. Niestety, szybko okazało się, że rolnik chyba nie spodziewał się takich "atrakcji".

Sara pokazywała gdzie chodziła do szkoły, gdzie mieszkała w internacie. Takie chodzenie na spacery to nie dla mnie, ale nie mogę tego dać po sobie poznać, że jest inaczej. Wiadomo, trzeba się dostosować jak jedno lubi spacerować, drugie co innego.

Sara najwyraźniej zauważyła, że Artur nie był zachwycony taką formą spędzania wolnego czasu, ale już zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować ze wspólnych spacerów.

Artur prowadzi mimo, że intensywny to jednak siedzący tryb życia więc nie jest też przyzwyczajony, ale nie ukrywam, że ja będę chciała go wyciągać na takie spacery

Podczas rozmowy w parku Sara zauważyła, że Artur ma na policzku rzęsę. Powiedziała więc do rolnika, żeby pomyślał życzenie, które spełni się jeżeli zgadnie z której jest strony. Artur był zaskoczony, że jego wybranka wierzy w takie przesądy.

Ja staram się w to nie wierzyć, bo co ma być to będzie, a że tak komuś coś się przyśni w nocy albo przykładowo kichnie się we wtorek czy w czwartek... co ma być, to będzie.

komentował rolnik.