Sylwia Grzeszczak, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek, znowu udowadnia, że jej talent i kreatywność nie mają granic. Niedawno zaprezentowała swój najnowszy singiel, który w błyskawicznym tempie podbija serca fanów. Już po pierwszym przesłuchaniu internauci nie mają wątpliwości: to utwór, który na długo zostanie w ich głowach i sercach.

Nowa piosenka, zatytułowana "Latawce", to wzruszająca ballada, która od samego początku owiana była tajemnicą. Sylwia Grzeszczak początkowo zaciekawiła swoich fanów, informując, że intensywnie pracuje nad… i tu nie zdradziła nad czym, lecz dodała emotikonkę latawca. Po niedługim czasie prawda wyszła na jaw i okazało się, że Sylwia Grzeszczak niczym burza kolejny raz wydała nie lada hit! Charakterystyczny głos Sylwii Grzeszczak, wzbogacony o subtelne brzmienia, przywołuje wspomnienia jej największych hitów. Reakcje słuchaczy mówią same za siebie. Pod klipem na YouTube i w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy, w których fani wyrażają swój zachwyt.

Tym razem na Instagramie pojawiło się nowe nagranie z Sylwią w roli głównej. Piosenkarka na social mediach dodała post, gdzie zobaczyć można jak gra na pianinie i śpiewa piosenkę "Latawce".

Ta wersja również zachwyciła liczne grono fanów piosenkarki, którzy nie mogli wyjść z podziwu "anielskiego głosu" Sylwii.

W komentarzach nie zabrakło wyznań miłości oraz podziwu, że artystka cały czas tak prężnie się rozwija i zachwyca fanów.

Jakiś czas temu na Instagramie Sylwia Grzeszczak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Zdradziła szczegóły dotyczące zarówno piosenki, jak i teledysku, który był do niej nagrywany.

'Latawce' to ballada, którą usłyszycie już niebawem. Teledysk do niej powstał w malowniczym i dla mnie bardzo magicznym kraju. Kraju, gdzie wzgórza wznoszą się nad jeziorami, a wybrzeża ciągną się setkami kilometrów. Częste opady deszczu sprawiają, że zieleń jest wyjątkowo intensywna. Wszędzie szwendają się owce i podczas nagrywania klipu często byliśmy tylko my – mój team i one. I latawce. Zależało mi, by mocno wiało, ponieważ latawce to jeden z motywów utworu. Bądźmy jak latawce. Kolorowe. Dwa

- pisała wtedy Grzeszczak.