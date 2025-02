Artur Orzech, znany dziennikarz i były komentator Eurowizji, ponownie został ojcem! Jego drugie dziecko przyszło na świat na początku lutego 2025 roku. To wyjątkowa chwila w życiu 60-letniego (wkrótce 61-letniego) dziennikarza, który już wcześniej został tatą w dojrzałym wieku. Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, nie sądził, że "w tym wieku będzie jeszcze mógł przeżywać drugą młodość".

Pod koniec 2024 roku Artur Orzech poinformował, że po raz drugi zostanie ojcem. Odbiło się to niemałym echem w mediach, bowiem jak wiadomo, w lutym 2025 roku dziennikarz skończy 61 lat. Co więcej, pierwszej pociechy doczekał się w wieku 59 lat.

Bo my święta mamy cały rok. Mila, Ty wiesz... Rok 2025 we czwórkę. Wszystkiego, co najlepsze Państwu życzymy!

- informował w święta.