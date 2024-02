Niewielu uczestników "Tańca z gwiazdami", tak jak Roksana Węgiel, tak chętnie dzieli się w sieci kadrami z treningów. Młoda wokalistka w pocie czoła przygotowuje się do pierwszego odcinka, co skrupulatnie relacjonuje na swoim Instagramie. Jak się okazało, chociaż na salę taneczną wkroczyła stosunkowo niedawno, już ma spore powody do radości.

Roksana Węgiel zostawi w tyle konkurencję?

Co prawda Roksana Węgiel doskonale jest zaznajomiona z występami przed publikują, jednak jak dotąd dotyczyły one zupełnie innego fachu. Przed 19-latką nie lada wyzwanie, bo w przeciągu zaledwie kilku tygodni musi do perfekcji opanować profesjonalny taniec, z którym do tej pory niewiele miała wspólnego. Nic więc dziwnego, że przygotowania do "Tańca z gwiazdami " talk chętnie relacjonuje na swoim Instagramie.

Roksana Węgiel Mateusz Jagielski/East News

Po wstawkach na jej profilu możemy łatwo zauważyć, że radzi sobie naprawdę dobrze i świetnie też dogaduje się ze swoim tanecznym partnerem, Michałem Kassinem. Teraz postanowił podzielić się na forum niemałym sukcesem Roxie, nie kryjąc przy tym swojej ogromnej dumy. Okazało się, że ta coraz lepiej radzi sobie z rozciąganiem i jest już bliska szpagatu.

Po pierwszym treningu brakowało 3x tyle do ziemi. Dumny z postępów - napisał pod zdjęciem Roxie.

Nie ma już więc wątpliwości, że w nowej dziedzinie Roxie idzie jak burza. Czyżby w mgnieniu oka miała zdeklasować konkurencję? Ona sama przyznała w jednym z wywiadów dla Plejady, że w pozostałych uczestnikach nie dostrzega swoich rywali.

W ogóle nie nastawiam się na wygraną w tym programie, bo skład jest naprawdę bardzo mocny. Myślę, że szanse są naprawdę wyrównane. (...) Na razie w ogóle nie ma żadnej rywalizacji odczuwalnej, więc ja to traktuję ten program jako wspaniałą przygodę i takie mam do tego podejście, chcę jak najwięcej się nauczyć, wyciągnąć jakieś nowe kroki taneczne

Nie możemy się doczekać, aż zobaczymy Roksanę Węgiel na parkiecie.

Roksana Węgiel robi postępy na treningach do Tańca z gwiazdami Instagram@michalkassin