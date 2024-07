Dziś odbyła się transmisja na żywo drugiego odcinka "Tańca z Gwiazdami" w Polscie. Tydzień temu o przejście do kolejnego etapu walczyły panie, a tym razem na parkiecie rywalizowali panowie. Tradycyjnie już nie brakowało emocji, wspaniałych popisów i... wpadek. Przypomnijmy: Drugi odcinek "TzG" za nami. Kto odpadł?

Jednym z najbardziej pamiętnych momentów dzisiejszego wieczoru był występ Antka Królikowskiego i Kamili Kajak. Para miała odtańczyć cha-chę do przeboju "Moves Like Jagger" Maroon 5, na którego pierwsze takty publiczność zareagowała żywiołowo. Równie żywiołowo rozpoczął taniec Królikowski i to do tego stopnia, że... pomylił wszystkie kroki! Cały taniec wyglądał jak pomieszanie z poplątaniem, a jego partnerka nie kryła rozczarowania.



Ja patrzę co on robi?! On na kolanach przede mną...Tak źle jeszcze nie było! Czemu nie ma dubli?! Nie możemy powtórzyć, proszę!? - krzyczała załamana do mikrofonu mając łzy w oczach.

Jurorów jego występ po prostu rozbawił i nie byli aż tak srodzy w ocenach, jak powinni czy jak pokazali to tydzień temu przy okazji "popisów" Natalii Siwiec. Zobacz: Internauci oburzeni. Siwiec zatańczyła najgorzej i nie odpadła



Drodzy państwo, ubawiłam się niesamowicie, bo tak poza rytmem to jeszcze nikt nie tańczył - skomentowała Iwona Pavlović.

Ostatecznie odpadł Jacek Lenartowicz. Oglądaliście dzisiaj "Taniec z Gwiazdami"?

