Tydzień temu Maciej Kurzajewski pożegnał się z programem "Taniec z Gwiazdami". Śmiało można przyznać, że niewiele widzów wskazywało na to, że to właśnie on odpadnie jako pierwszy. Teraz Adrianna Borek i Albert Kosiński powiedzieli przed nasza kamerą, co sądzą na temat eliminacji pierwszej pary z show.

Skomentowała odpadnięcie Kurzajewskiego z "TzG"

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" odpadła pierwsza para. Z programem pożegnali się Maciej Kurzajewski i Lenka Kliment. W dogrywce natomiast znaleźli się Cezary Trybański z Izą Skierską oraz Magda Narożna i Piotr Musiałkowski. Pozostali uczestnicy otrzymali bezpieczną przepustkę do trzeciego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tak Adrianna Borek skomentowała porażkę Macieja Kurzajewskiego:

To jest bardzo trudne. I byliśmy (zaskoczeni - przyp. red.) Równie dobrze mogliśmy to być my!

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" już zdążyli się zżyć, dlatego każde pożegnanie, po kolejnych odcinkach nie będzie należeć do najłatwiejszych. Albert Kosiński, partner Adrianny Borek, dodał:

Ja debiutuje w tym programie(...) kto by nie odpadł to byłoby zaskoczenie, bo słyszałem, że to jest wielka rodzina, ale dopiero teraz gdy uczestniczę, wiem, o czym ci ludzie mówią. To jest niesamowita ekipa - dodał Albert.

Co więcej zdradzili nam Ada i Albert? Obejrzycie cały materiał, aby dowiedzieć się więcej!

