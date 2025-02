Henryk Gołębiewski to znany i ceniony polski aktor filmowy i telewizyjny. W 2003 roku został nagrodzony Złotą Kaczką za rolę w filmie "Edi". Oprócz tego widzowie mogli go zobaczyć w: "Wakacjach z duchami", "Podróży za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Obecnie, już od 2017 roku, występuje w "Lombard. Życie pod zastaw". Choć nadal stara się pozostać aktywny zawodowo, aktor od pewnego czasu jest na emeryturze. W ostatnim wywiadzie przyznał, ile dostaje każdego miesiąca.

Henryk Gołębiewski to aktor, którego pokolenia Polaków pamiętają z kultowych produkcji młodzieżowych. Choć przez lata cieszył się popularnością, jego sytuacja finansowa po przejściu na emeryturę nie wygląda najlepiej. W ostatnim wywiadzie dla "Życia na gorąco" aktor ujawnił, że jego miesięczna emerytura wynosi zaledwie 1600 zł. Mimo iż kwota i tak nie należy do najwyższych, aktor spodziewał się, że dostanie o wiele mniej.

Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł

Aby utrzymać rodzinę i pokryć codzienne wydatki, Gołębiewski jest zmuszony dorabiać. Aktor znalazł dodatkowe źródło dochodu jako monter klimatyzacji. Nie rezygnuje jednak całkowicie z aktorstwa – można go oglądać w popularnym serialu "Lombard. Życie pod zastaw", który nadal zapewnia mu pewien dochód.