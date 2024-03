Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpadła w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Jej tango nie spodobało się jurorom i otrzymała najniższe loty. Iwona Pavlović z przykrością określiła jej występ:

Na wymowny wpis po występie mamy zdecydował się Antoni Królikowski.

Nie da się ukryć, że w niedzielny wieczór wszystkie oczy skierowane są na najpopularniejszy taneczny parkiet w Polsce. Wszystko przez to, że w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" produkcja postarała się o gorące nazwiska naszego rodzimego show-biznesu. Tym sposobem co tydzień w tanecznych zmaganiach możemy oglądać m.in. Roksanę Węgiel, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską czy Dagmarę Kaźmierską. Tydzień temu z show pożegnała się pierwsza para - Adam Kszczot i Katarzyna Vu Manh. W minionym odcinku z kolei Roksana Węgiel zdobyła "cztery dziesiątki" w "Tańcu z Gwiazdami". Po przeciwnej stronie barykady natomiast znalazła się Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska tanecznych kroków uczyła się pod czujnym okiem Kamila Gwary. Tym razem para miała okazję zaprezentować tango. Pomimo intensywnych treningów, to w oczach jurorów nie wypadło najlepiej. Niektórzy jednak próbowali stanąć w obronie tańca w wykonaniu popularnej aktorki. W tym gronie znalazł się Rafał Maserak, ze swoim komentarzem:

Wówczas swoje zdanie wyraziła także Iwona Pavlović. Ta nie zostawiła suchej nitki na Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej:

To nie była tragedia? To była tragedia. Ja nie wiem co to było. Wyszłaś zdezorientowana, nie było ramy, nie było trzymania, nie było nóg, no nic. Zagrałaś to tango jako aktorka

podsumowała.