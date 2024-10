Ukochana Antoniego Królikowskiego pokazała nowe zdjęcie z córeczką. Nie pozowała na nim sama, jednak na zdjęciu na próżno szukać taty dziewczynki. To pierwszy raz, kiedy Izabela decyduje się opublikować takie zdjęcie. Fani są zaskoczeni, nie tylko ja się tego nie spodziewałam.

Antoni Królikowski i jego partnerka Izabela niedawno zostali rodzicami. Ciążę zdecydowali się jednak prawie do samego końca zachować w tajemnicy. Nie chcieli dzielić się swoim szczęściem i narażać na niepotrzebne komentarze. Antoni Królikowski wraz z partnerką na czas ciąży wyprowadził się do Wrocławia, gdzie wiążą go zobowiązania zawodowe, jednak w jednym z wywiadów przyznał, że chciałby aby jego córka pierwsze chwile swojego dzieciństwa spędzała właśnie tam.

Partnerka Antoniego Królikowskiego urodziła zdrową córeczkę. Dziewczynka otrzymała na imię Jadwiga. "Od początku byliśmy zgodni co do imienia, tak się składa, że nasze babcie mają tak samo na imię i obie się bardzo ucieszyły" - mówił Antoni Królikowski w wywiadzie z "Super Expressem".

Teraz to Izabela Banaś zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie z córeczką. Nie pozuje na nim jednak sama, tylko z bliskimi swojemu sercu kobietami.

Family time - napisała na Instagramie.

Internauci nie potrafili przejść obojętnie obok tego obrazka i nie szczędzili młodej mamie komplementów:

Wszystkie 4 piękne

Gratulacje, dużo zdrówka dla Was

Cudne - czytamy w komentarzach.

To nie pierwszy raz, kiedy Izabela Banaś i Antoni Królikowski dzielą się zdjęciem małej Jadwigi w mediach społecznościowych.

Instagram @bibiffee

Pierwsze zdjęcie córeczki Antoniego Królikowskiego pojawiło się w sieci z nie byle jakiego powodu. Rodzice zdecydowali się pokazać pierwszą rodzinną fotkę w dniu imienin dziewczynki, które przypadały na 16 października. Wówczas również fani nie szczędzili im komentarzy:

Jaka słodka i śliczna kruszynka. Jeszcze raz gratulacje Rodzinko!

Czy ktoś uświadamiał Was, że Coreczka to klon Babci Małgosi! Pani @malgorzata_ok Wnusia wykapana Babcia

Jak dobrze widzieć szczęśliwych ludzi. A ludzie, gdy są szczęśliwi to są okropnie piękni. Dużo sił i zdrowia na tej pięknej choć nie raz trudnej drodze. A dla Małej Jadzi dużo dużo zdrówka

Myślicie, że Antoni Królikowski i Izabela Banaś będą częściej dzielić się zdjęciami z rodzinnego czasu? W ostatnich latach aktor zdecydował się niemal całkowicie wycofać z mediów społecznościowych ze względu na skandale oraz rodzinne sprawy, które były szeroko komentowane w mediach.

