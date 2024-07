1 z 7

Odchudzony Antek Królikowski na planie nowego filmu. Ruszyły już zdjęcia do produkcji "Dywizjon 303", w której będziemy mogli zobaczyć całą plejadę największych gwiazd. W filmie zagrają m.in. Maciej Zakościelny, Jan Wieczorkowski, Piotr Adamczyk, Marcin Kwaśny czy wcześniej wspomniany Antek Królikowski, który wyraźnie schudł. Czyżby przystojniak zrzucił kilka zbędnych kilogramów do nowej roli? A może to efekt stresu po rozstaniu z Kasią Sawczuk? Jedno jest pewne - w mundurze prezentuje się świetnie!

Zobaczcie, zdjęcia z planu filmu "Dywizjon 303" oraz fotkę, którą na Instagramie pochwalił się Antek Królikowski. Mikołaj Krawczyk był zachwycony i przyznał, że zazdrości mu roli w produkcji o polskich lotnikach.

Mikołaj Krawczyk skomentował zdjęcie Królikowskiego z planu filmu.