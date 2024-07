AnnaSophia Robb, młoda aktorka która znana jest przede wszystkim ze swojej roli w serialu "Pamiętniki Carrie Bradshaw" pojawiła się na czerwonym dywanie w Los Angeles. AnnaSophia Robb uświetniła bowiem premierę filmu "The Way, Way Back".

Reklama

Przeczytaj więcej o modnych fryzurach gwiazd

Reklama

AnnaSophia Robb wybrała na tę okazję kwiecistą sukienkę mini pochodzącą z kolekcji jesień 2013 od RED Valentino. Jednak to nie kreacja, a jej fryzura przykuła naszą uwagę. Misterna plecionka z warkoczy to hit tegorocznego Festiwalu w Cannes. Jak widać warkocze są wciąż modne i latem 2013 będą wciąż gorącym trendem. Zatem zabieramy się do plecionek!

Zobaczcie więcej zdjęć Anny Sophii Robb w naszej galerii: