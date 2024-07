Anna Wendzikowska do niedawna była jedną z najlepiej ubranych gwiazd na polskich salonach. Ostatnio jednak często przytrafiały jej się modowe wpadki.Kiepsko wyglądała podczas prezentacji kolekcji Isabel Marant dla H&M, na ostatnim pokazie Paprocki&Brzozowski i na jednej z ostatnich gal, gdzie założyła dziwaczną czerwoną suknię o nietrafionej długości...

Na szczęście wciąż zdarza jej się stawiać na bardzo udany, casualowy look. Podczas otwarcia butiku Mexx miała na sobie czarny total look ze skórzanymi spodniami, płaszczem i czarnym t-shirtem ze złotym nadrukiem. Do tego czarne czółenka z ćwiekami. Zwyczajnie, a jednak z klasą. Trzymamy kciuki by Anna w pełni powróciła do modowej formy.

