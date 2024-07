Konflikt Dody i Agnieszki Szulim poruszył cały show-biznes. O sprawie rozpisują się nie tylko media, sytuację komentują też inne gwiazdy i dziennikarze. Ostry felieton o bójce w Chorzowie napisała Karolina Korwin Piotrowska, która zdecydowanie opowiada się po stronie Szulim i przewiduje, jakie kroki w tej sytuacji podejmie prawdopodobnie Rabczewska. Przypomnijmy: "Przyczyniłam się do stworzenia potwora"

Reklama

Afera nie umknęła też uwadze Anny Popek, która miała okazję współpracować z Agnieszką Szulim w "Pytaniu na Śniadanie". Prezenterka umieściła na swoim Facebooku stosowny wpis, w którym doszukuje się przyczyn konfliktu pomiędzy dwiema gwiazdami. Co ciekawe, jej uwagę również zwróciło niedzielne kazanie św. Franciszka, na które powoływała się Doda w skasowanym już z sieci oświadczeniu na portalu społecznościowym. Według niego plotkowanie to trucizna, która może zabić. Czy można to rozumieć jako obronę wokalistki czy to tylko rozważania Popek? Zobacz: Doda skomentowała bójkę z Szulim. Cytuje papieża Franciszka



Papież właśnie mówi,że plotkowanie jest trucizną,zabija bliźniego tak samo jak sztylet. Pozbawia go dobrego imienia i godności. To w ogóle dobre przesłanie, ale pasuje bardzo do sporu Doda/Szulim - skomentowała Anna Popek.

Prezenterka "Pytania na Śniadanie"dołącza w ten sposób do grona komentatorów najgłośniejszej afery ostatnich tygodni.

Zobacz: "Trzebą ją odizolować od życia publicznego"

Zobacz: "Doda, nie dziwię Ci się, że pobiłaś Szulim"

Zobacz także

Reklama

Agnieszka Szulim i Doda w Chorzowie: