8 kwietnia widzowie mogli obejrzeć nowy program śniadaniowy, jaki zaprezentowała TV Republika. Stacja okazała się interesujący miejscem dla gwiazd, które po wyborach parlamentarnych zostały zwolnione z Telewizji Polskiej. Początkowo dziennikarze zasilili formaty informacyjne. Teraz dodatkowo ruszył magazyn poranny „Wstajemy”, który rozpoczął się po godzinie 6:00 i trwał do 7:20. Widzów przywitał duet Anny Popek i Rafała Patyry. Jak się odnaleźli w nowym miejscu?

Reklama

Anna Popek i Rafał Patyra debiutują w TV Republika

„Ósmy dzień kwietnia, to dobry dzień, żeby coś rozpoczynać”, tak z widzami przywitali się Anna Popek i Rafał Patyra, nowi prowadzący śniadaniówkę w TV Republika. Dziennikarze zapowiedzieli, że stacja przygotowała mnóstwo ciekawych tematu, a prezenterzy chcą skupić się przydatnych poradach, które mogą pomóc oglądającym. Byłe gwiazdy TVP nie ustrzegły się wpadek. Do jednej doszło już na samym początku, gdy para przedstawiła materiał Natalii Rzeźniczak z ogrodu zoologicznego. Wówczas głos reporterki nałożył się na muzyczny przerywnik. Widzom ukazało się logo formatu – nie dziennikarka. Przez zbyt wczesne wyemitowanie materiału ucięto pierwsze słowa autorki.

Anna Popek, Rafał Patyra Facebook/Republika Wstajemy

Wyglądało na to, że Anna Popek dobrze czuje się w nowym miejscu. Dziennikarka przyniosła nawet zrobione przez siebie ciasto, którym poczęstowała wszystkich gości. W przeciwieństwie do formatów znanych z TVP czy TVN w studiu „Wstajemy” nie pokazano kuchni. Rozmowa w programie toczyła się na temat zdrowia psychicznego. Później gospodarze przeszli do złotej medalistki olimpijskiej Haliny Konopackiej. Co ciekawe, prezenterom udało się omijać zagadnienia polityczne. Do czasu.

Dostałam zapewnienie, że w prowadzonym przeze mnie poranku polityki nie będzie, choć jest ona częścią naszego życia. Na pewno nie będzie żadnej agitacji i politycznych sporów – tak Anna Popek wcześniej mówiła o programie.

Anna Popek, Rafał Patyra Facebook/Republika Wstajemy

Gościni „Wstajemy”, która opowiadała o Halinie Konopackiej, w pewnym momencie zaczęła mówić o związku sportsmenki z politykiem. Wówczas Anna Popek przerwała jej wypowiedź.

Nie no, byliśmy krajem, gdzie kobiety miały prawa wyborcze natychmiast po odzyskaniu niepodległości, czyli 1918 roku i chętnie z tego korzystały, a poza tym rzeczywiście włączały się w politykę… ale nie o polityce! Mnie chodzi o narciarstwo, bo zdaje się ona w narciarstwo mocno się zaangażowała – podkreśliła Popek.

Rozmowa w studiu dotyczyła również likwidacji prac domowych w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Prowadzący dyskutowali na ten temat z mamami oraz pedagożkami. Pod koniec debaty Anna Popek zadała pytanie o ogłupianie dzieci.

Zobacz także

Anna Popek, Rafał Patyra Facebook/Republika Wstajemy

Nie boicie się, że będzie głupsze społeczeństwo? Na razie panie mają sceptyczny stosunek do zmian, ale może poprosimy, uda nam się zaprosić kogoś z ministerstwa edukacji i wtedy wyjaśnimy. Może są jakieś inne intencje czy pomysły – stwierdziła.

Postaramy się. To nie będzie łatwa rozmowa, zwłaszcza dla przedstawiciela ministerstwa edukacji – dodał Patyra.

Na koniec widzowie zobaczyli prezentera programu informacyjnego „Dzisiaj”. Znów doszło do małej wpadki, ponieważ Piotr Kieraga patrzył nie na tę kamerę, która go pokazywała, przez co oglądający widzieli go z profilu. Dziennikarz przekazał, że temat dnia to „wybory samorządowe i zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości”. Wreszcie ktoś ze studia zaapelował do Kieragi, by ten zwrócił się do innej kamery.

Anna Popek, Rafał Patyra Facebook/Republika Wstajemy

Jak zareagowali widzowie? Wygląda na to, że duet i nowy format przypadł do gustu internautom. "Wstajemy" TV Republiki ma już chyba swoich fanów.

Świetny program, świetni prowadzący. Powodzenia.

Ania – świetnie! Rafał również, super gościu z poczuciem humoru.

Jesteście kochani. Bardzo mi się podoba ten program. Ania jest wspaniałą osobą, którą bardzo lubię i zawsze jestem z wami. Rafał super.

Nie brakuje jednak i krytycznych komentarzy:

Słabo... Robione na szybko, masa wpadek. Źle się to ogląda

Program przygotowany chyba na ostatnią chwilę. Do Pytania na śniadanie czy Dzień Dobry TVN baaaaardzo długa droga

Anna Popek wróciła do telewizji i zdradziła, że za tydzień wystąpi w programie z innym prowadzącym. Domyślacie się, o kogo może chodzić?

Reklama

Zobacz także: Oburzony Paweł z "Rolnika" ostro o odpadnięciu Mackiewicza z "Tańca z Gwiazdami"