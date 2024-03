Anna Popek opublikowała w mediach społecznościowych długi i poruszający wpis, w którym podsumowała swoje lata pracy spędzone w Telewizji Polskiej i poinformowała o rozstaniu ze stacją. Dziennikarka nie ukrywa, że wcale nie chciała odchodzić z TVP, ale musi pogodzić się z nową rzeczywistością.

To już koniec przygody Anny Popek z Telewizją Polską. Dziennikarka po 30 latach pracy zaczyna nową drogę i informuje o rozstaniu. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" od czasu rewolucji w TVP nie pojawiała się na antenie, a teraz oficjalnie ogłosiła pożegnanie z Telewizją Polską.

Była prowadząca "Pytanie na śniadanie" szczerze przyznała, że nie chciała tego rozstania, ale przyjmuje to z pokorą i zrozumieniem. Anna Popek podkreśliła też, że do tej pory pomimo zmiany rządów ekipa Telewizji Polskiej pozostawała ta sama.

Mijały lata, zmieniały się rządy, unowocześniała się technologia, ale wciąż krążyliśmy po tych samych korytarzach, zaglądaliśmy do tych samych bufetów i tworzyliśmy programy. Pamiętam słowa Hani Suchorabskiej - mojej pierwszej kierowniczki produkcji z Katowic, która na początku mojej pracy powiedziała - 'Pamiętaj, Ania- bezpieczeństwo anteny jest najważniejsze'. Przez te wszystkie lata jej słowa były dla mnie zawodowym drogowskazem. Czy zrobiłam w życiu wystarczająco dużo, czy wykorzystałam swoją szansę? Starałam się. Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie one są. Z pokorą i zrozumieniem.

Anna Popek nie zamierza poprzestać na laurach i pisze wprost, że ma wolę działania i przed nią jeszcze wiele. Poprosiła też swoich fanów, aby życzyli jej powodzenia.

