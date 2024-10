Skolim dosadnie odpowiedział Piotrowi Mrozowi na jego wypowiedź dot. Halloween. Aktorowi raczej się to nie spodoba?

Skolim reaguje na wypowiedź Piotra Mroza o Halloween

Październik zmierza ku końcowi, a to oznacza, że zbliża się święto niezwykle ważne dla Polaków, czyli Wszystkich Świętych 1 listopada. Wielu czeka jednak jeszcze na coś zupełnie innego, a mianowicie Halloween, które w ostatnich latach stało się w Polsce niezwykle popularne. Do niedawna święto to było obchodzone głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkańcy bogato zdobią swoje domy w upiory i pajęczyny, a wieczorem dzieci tłumnie odwiedzają sąsiednie domy, wykrzykując słynne: "Cukierek albo psikus".

Halloween zaczyna jednak zyskiwać na popularności również w innych częściach świata, w tym w Polsce, co możemy z łatwością zaobserwować już na kilka tygodni przed 31 października, gdy m.in. centra handlowe zaczynają wystawiać klimatyczne ozdoby. Ostatnio nad tym tematem pomstował Piotr Mróz, który zaczął wymachiwać różańcem do kamery i negować celebrację Halloween.

W październiku wyciągamy to (różaniec - przyp. red.). Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec - grzmiał w rozmowie z Pudelkiem.

Jego słowa odbiły się szerokim echem i były głośno omawiane przez serwisy plotkarskie, ale i inne twarze show-biznesu. Teraz odniósł się do sprawy Skolim. Podobnie jak Piotr Mróz, muzyk otwarcie mówi o swojej wierze w Boga, ale jak się okazało, ma zupełnie inny stosunek do Halloween. W rozmowie z Pomponikiem zaapelował do osób wierzących o nienegowanie zabaw dzieci tego dnia.

Bardzo go lubię, natomiast jeśli chodzi o Halloween czy coś, to też apeluję do wszystkich osób wierzących, żeby też nie przeginali pały, bo wydaje mi się, że jak dzieciaki zbierają cukierki, to nie dorabiajmy ideologii do zabaw, na które się przebieramy

W tej samej rozmowie Skolim wyznał także, że nie przeszkadza mu, gdy dzieci przebierają się za niego 31 października. Doradził im nawet, jakich elementów ubioru nie może zabraknąć, by go odwzorować - wspomniał m.in. o kurtce bomberce, jasnych spodniach i czapce.

Halloween dopiero jednak zdobywa uznanie w naszym kraju i niezmiennie budzi szereg skrajnych emocji. Ciekawe, która gwiazda w tym roku zaskoczy nas najodważniejszym strojem.

