Nie wszystko to, co widzimy na Instagramie jest tak idealne, jak może nam się wydawać. Kilka tygodni temu okazało się, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli jest już przeszłością. Oboje konsekwentnie milczą jednak w temacie, a internauci nie hamują się przez wyrażeniem swojego zdania. Tancerz postanowił się bronić i opublikował dość obszerny wpis obok którego nie mogła przejść obojętnie jego mama. Co napisała?

Reklama

Mama Macieja Peli nie ukrywa stanowiska ws. rozstania syna. Wprost napisała, co myśli

Agnieszka Kaczorowska i Macieja Pela milczą w sprawie swojego rozstania i jak na razie nie zamierzają dzielić się szczegółami rozpadu ich małżeństwa. Nie da się jednak ukryć, że może się to zmienić po występie Agnieszki Kaczorowskiej w show Kuby Wojewódzkiego. Póki co wiadomo jednak, że bajkowe życie pary runęło jak domek z kart. Maciej Pela podjął ostateczną decyzję w sprawie rozstania z Kaczorowską i usunął ich wspólne zdjęcia z mediów społecznościowych. Po rozstaniu tancerz chętnie publikuje za to kadry i nagrania ze swoimi córeczkami, które są dla niego najważniejsze. Tancerz ma jednak dość oszczerstw kierowanych w jego stronę, o czym postanowił wprost napisać:

Przez ostatnie 2 miesiące przeczytałem tyle kłamstw na swój temat, że gdyby nie rodzina, mój najlepszy przyjaciel, życzliwi znajomi czy leki i terapia, nie wiem, jakbym to dźwignął. I choć wiem, że to co pisano o mnie jest bzdurą, to ciężko było przełknąć niektóre komentarze. Gdy przeczytałem, że ''znudziła mi się zabawa w tatusia'' zalała mnie ogromna frustracja, złość i poczucie niesprawiedliwości. Zawsze byłem tatą na 100%. Zawsze dawałem wszystko rodzinie. Zawsze byłem zaangażowany. (...) Wbrew temu co twierdzą niektórzy: nie porzuciłem rodziny, nie skoczyłem w bok, nie znudziło mi się tatusiowanie, nie stwierdziłem, że pora na coś nowego, nie zmęczyłem się rodzicielstwem — napisał Maciej Pela.

Słowa Macieja Peli tak bardzo poruszyły jego mamę, że postanowiła zostawić komentarz pod postem swojego syna, w którym zapewnia go, że jest "najwspanialszym tatą". Teściowa Agnieszki Kaczorowskiej poszła o krok dalej i stwierdziła, że rodzina jest ważna w prawdziwym życiu, a nie tylko na Instagramie:

Maćku, jesteś najwspanialszym tatą dla swoich córeczek, a naszych kochanych wnuczek. Jesteśmy z Tobą zawsze. Rodzina jest najważniejsza w realnym życiu, a nie tylko na Instagramie, o czym niektórzy zapomnieli — napisała Mama Macieja Peli.

Instagram @maciek.pela

Wielu internautów postanowiło odnieść się do słów mamy tancerza i znaczna większość się z nimi zgadzała.

Pani Joanno, ostatnie zdanie w punkt. Idealnie nagrane reelsy to nie wszystko. W życiu liczy się po prostu, żeby ''być'' obok. Tylko tyle i AŻ tyle

Lepiej jest żyć skromniej a prawdziwie. Być mniej na pokaz a bardziej dla dzieci i rodziny. Nie tylko pięknie mówić, ale też pięknie czynić. Priorytetem zawsze musi być Rodzina ( ta którą zakładamy : współmałżonek i dzieci) a potem dopiero reszta świata

Jesteśmy wzruszeni! Jakie to wszystko niesprawiedliwe dla dzieci. Nie znamy Pana Maćka osobiście. Nie znamy dziewczynek. Ale sami mamy 5-latkę i 3-latka w domku i wiemy, jaki ogrom pracy włożył w życie Emi i Gabi Pani Syn. Wspierajcie go ile się da! Niech się nie poddaje! Maciej, dziewczyny Cię potrzebują! — piszą internauci pod komentarzem mamy Macieja Peli.

Myślicie, że fragment o "zapominaniu o życiu rodzinnym" był przytykiem skierowanym w stronę byłej synowej, Agnieszki Kaczorowskiej? A może chodziło o mało życzliwych internautów, doszukujących się drugiego dna? W tym zakresie pozostają jedynie spekulacje.

Reklama

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska o przekraczaniu granic prywatności: "Poniekąd sobie na to pozwoliłam"