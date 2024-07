Anna Mucha słynie ze swoich szalonych stylizacji. Na czerwonym dywanie z pewnością chce wyglądać pięknie i zachwycać, ale niestety często efekt końcowy jest wręcz odwrotny. Były już pokaźne toczki na głowie, zbyt wyeksponowany dekolt, a wczoraj na gali „Blog Roku 2012” pojawiła się mocno opinająca ciało mini. Dobry wybór?

Gwiazda na imprezę wybrała koktajlową sukienkę w cielistym kolorze z odrobiną pastelowego błękitu. Tym razem kreacja zakrywała biust, ale wyeksponowała nogi… za bardzo, ponieważ widać było cellulit aktorki. Obcisła sukienka uwydatniła także zaokrąglone biodra Muchy i sprawiała wrażenie o rozmiar za małej. Czyżby Annie przybyło parę kilo?

Do sukienki w delikatnych kolorach, Mucha wybrała zbyt ciężki makijaż, który pogrążyły jej różowe usta. Manicure we wszystkich odcieniach złota, brązu i srebra też nie był najlepszym pomysłem. Od tej wersji wolimy już Annę bez grama make-up’u. Zobacz: Mucha pokazała się bez makijażu – to zupełnie inna osoba!

A wam która wersja bardziej się podoba?

