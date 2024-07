1 z 12

Anna Lewandowska pokazała duży, ciążowy brzuszek! Trenerka rozpoczęła 7. miesiąc ciąży i już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Do tej pory Anna Lewandowska rzadko pokazywała zdjęcia rosnącego brzucha i zazwyczaj ukrywała go pod sportowymi stylizacjami. Ostatnio mogliśmy podziwiać ciążowe krągłości Ani podczas Gali Mistrzów Sportu, gdzie trenerka zaprezentowała się w opiętej, długiej sukni. Wtedy jednak brzuszek żony Roberta Lewandowskiego nie był jeszcze tak zaokrąglony, jak jest teraz! Na profilu Anny Lewandowskiej na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym trzyma ona dłonie na swoim brzuchu. Pod fotką trenerka apeluje do swoich fanek, aby w ciąży nie ćwiczyły mięśni brzucha. Przypominamy, że ostatnio jako pierwsi poinformowaliśmy o tym, że Ania i Robert zostaną rodzicami dziewczynki, która ma otrzymać imię Klara.

Zobaczcie duży, ciążowy brzuszek Anny Lewandowskiej! Widać, że jest już w 7. miesiącu ciąży?

