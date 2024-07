Anna Lewandowska pierwszy raz dodała tak długi wpis na temat swojej ciąży i brzuszka! Gwiazda zareagowała na pytania fanów, którzy ciągle proszą ją o zdjęcie z widocznymi krągłościami. Trenerka uważa, że nie powinna przesadzać z takimi fotkami, bo zainteresowanie jej osobą w mediach jest dla niej i tak wystarczające.

Anna Lewandowska codziennie dodaje nowe posty na temat prowadzenia i ćwiczeń w ciąży, daje również mnóstwo porad dla swoich fanek i przyszłych matek. Jednak fani zawsze proszą ją, aby gwiazda pokazała zdjęcie zaokrąglonego brzuszka:

Co do mojego BRZUCHA???????? - wielu z Was prosi o coraz częstsze pokazywanie go… Kochani czy nie uważacie tak jak ja, że byłoby tego za dużo????? Media nie zostawią tematu, a ja z wcale nie chce wyskakiwać Wam, ani sobie z lodówki ???? (już mnie nie ma✈️) Naturalną sprawą jest, że podczas publikowanych jakichkolwiek zdjęć będzie się pojawiał to tu to tam - pisze gwiazda.