Ostatnio Anna z "Rolnik szuka żony 10" zdradziła fanom sporo szczegółów ze swojego życia. Wszystko za sprawą wspomnianego Q&A, które zorganizowała na swoim Instagramie. Fani pytali o wszystko - o jej pracę, relację z Kubą, dom, a nawet o... powiększenie rodziny! Co zdradziła Anna w tej ostatniej kwestii? Sprawdźcie sami!

"Rolnik szuka żony": Anna odpowiada na pytanie o ciążę

Anna z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych bohaterek 10. edycji programu. Rolniczka dała się poznać jako bardzo sympatyczna dziewczyna, więc nic dziwnego, że również po zakończeniu programu fani śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oczywiście widzowie "Rolnika" są najbardziej zainteresowani relacją Anny i Jakuba, którego rolniczka poznała właśnie dzięki programowi. Ostatnio podczas Q&A fani pytali Annę, jak wiedzie jej się z Jakubem po programie. Jak się okazało, w ich relacji nadal wszystko układa się wspaniale. Nic więc dziwnego, że po tych odpowiedziach, internauci zaczęli dopytywać o... powiększenie rodziny!

Jedna z internautek zapytała wprost, czy Anna nie obawia się, że z racji wieku będzie miała problem z zajściem w ciążę. Pytanie jest dość bezpośrednie i trzeba przyznać, że nie każdy chciałby na nie odpowiadać... Anna jednak się zdecydowała i przyznała wprost:

Tutaj wiek nie ma znaczenia, geny, ogólne zdrowie kobiety. Wszystko będzie dobrze - odpowiedziała szczerze Anna

Czyżby ta odpowiedź Anny z "Rolnik szuka żony" była sugestią, że za jakiś czas ona i Jakub ogłoszą fanom radosną nowinę? W końcu rolniczka nie ukrywała, że bardzo chciałaby zostać mamą. My w takim razie mocno trzymamy kciuki za tę parę i za to, żeby to marzenie się spełniło!

W tym miejscu warto też wspomnieć, że już w Boże Narodzenie zobaczymy świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony", w którym nie zabraknie właśnie Anny i Jakuba! Już nie możemy się doczekać!