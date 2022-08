Robert Lewandowski powitany przez tłumy na stadionie FC Barcelony. Tak Anna Lewandowska wspierała męża

W życiu Anny i Roberta Lewandowskich ostatnio dzieje się wiele i oczywiście ma to związek z transferem piłkarza do FC Barcelony. Przed małżonkami teraz sporo istotnych decyzji do podjęcia, a najważniejszą z nich jest oczywiście wybór domu w Hiszpanii, w którym spędzą z córeczkami najbliższe lata. Gdzie zamieszkają? Hiszpańscy dziennikarze twierdzą, że wcale nie będzie to Barcelona! Sprawdźcie szczegóły! Gdzie zamieszkają Anna i Robert Lewandowscy? Transferem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony żył cały sportowy świat. Aby mieć go w drużynie, kataloński klub zapłacił Bayernowi Monachium aż 50 mln euro. Ile będzie zarabiać piłkarz? Włoski dziennikarz sportowy Fabrizio Romano uważa, że mniej niż w Niemczech, ale i tak fortunę – ok. 9 mln euro rocznie, co daje ponad 3,5 mln złotych miesięcznie! W wywiadzie dla „Bilda” Robert przyznał, że marzył o zmianie miejsca zamieszkania, aby „odkryć z rodziną nowe rzeczy”. - Moja córka, Klara, już za rok pójdzie do szkoły, więc tę decyzję musieliśmy podjąć teraz. Gdybyśmy tego nie zrobili, prawdopodobnie już nigdy nie byłoby okazji, powiedział. Zobacz także: Jak Anna Lewandowska rozpieszcza córki? "Dla naszych dzieci rozpustą jest zjedzenie słodkości" Hiszpańska prasa podaje, że Lewandowscy po wakacjach zamieszkają w Sitges, nadmorskim kurorcie położonym 35 kilometrów od Barcelony. Jest tam renomowana szkoła językowa The British School of Barcelona Sitges, do której mogłyby chodzić dziewczynki. Hiszpańscy kibice są szczęśliwi tak samo jak Robert Lewandowski . Za koszulkę z napisem „Lewandowski” w oficjalnym sklepie Barcy trzeba zapłacić ponad 760 złotych. Zobacz także: Klara i Laura dostały wyjątkowy prezent od Roberta Lewandowskiego. Urocze! Ostatnio...