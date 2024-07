Anna Kalczyńska na swoim Instagramie pokazała zdjęcie sprzed trzech lat, jak na na schodach do zakrystii karmiła piersią swoją córkę, Krystynę, podczas wesela przyjaciół w Grecji! Zdjęcia zdobyło mnóstwo lajków i prawie same pozytywne komentarze. Nie dziwimy się, to piękny widok. Spójrzcie również na strój dziennikarki. Ależ ona ma nogi!

Anna Kalczyńska karmi córkę piersią - fotka sprzed 3 lat

Niektórzy mogą się oburzać, że prezenterka Dzień Dobry TVN wstawiła tak intymną fotkę na swój profil. Jednak są w mniejszości. Fani Anny Kalczyńskiej nie mogą wyjść z zachwytu:

O tak i dekolt sukienki weselnej pomyślany do potrzeby Maleństwa :-) Piękny obrazek Absolutnie przepiękne piękne zdjecie pani Aniu. - piszą fani.

Nie spodziewaliśmy się, że Anna Kalczyńska podzieli się taką fotką! Brawo!

Anna Kalczyńska pokazała zdjęcie sprzed trzech lat.

Anna Kalczyńska nie boi się tak odważnych zdjęć.