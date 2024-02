Od pewnego czasu Kevin nieco rzadziej pokazywał się w towarzystwie ukochanej, której niemal cały czas pochłaniają obecnie treningi do "Tańca z gwiazdami". W miniony wieczór niespodziewanie wrzucił do sieci jej zmysłowe zdjęcie, które opatrzył zdumiewającym podpisem. Nic dziwnego, że po takich słowach 19-latka szybko zareagowała.

Zdumiewające, co Kevin napisał pod zdjęciem Roksany Węgiel

Dziś związek Kevina Mgleja i Roksany Węgiel nie budzi już tak skrajnych emocji, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Chociaż początkowo różnica wieku pomiędzy nimi spotykała się z negatywnym odbiorem, teraz fani im kibicują i niecierpliwie wyczekują dnia ślubu. Warto wspomnieć, że ceremonia, która póki co jest ściśle owiana tajemnicą, ma się odbyć już w tym roku!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Jacek Kurnikowski/AKPA

Jak na razie jednak czas Roxie pochłaniają przygotowania do "Tańca z gwiazdami", który startuje już w tym tygodniu. Każdego dnia spędza na sali treningowej długie godziny, dlatego nic dziwnego, że w ostatnich tygodniach ona i Kevin znacznie oszczędniej relacjonują w mediach wspólnie spędzone chwile. Chociażby na profilu 27-latka przez kilka ostatnich dni panowała szczególna cisza, którą w końcu przerwał, udostępniając na InstaStory zdjęcie ukochanej.

Fotkę chwilę wcześniej na swój profil wrzuciła sama Roxie. Pochodzi ona z sesji promującej jej najnowszy singiel w duecie ze Smolastym i podobnie jak cały utwór, jest w dość mrocznym, ale odważnym klimacie. 19-latka, odziana w koronkowy kombinezon, odsłaniający całą bieliznę i czarny, lateksowy płaszcz, rozpaliła zmysły internautów. A co na to jej ukochany? Kevin udostępnił zdjęcie u siebie, pisząc:

Moja narzeczona jest hot as fuck

Roxie nie pozostała obojętna na wpis narzeczonego. Prędko udostępniła go na swoim InstaStory, dodając emotkę w kształcie serca i pocałunku. Co ciekawe, Kevin nie poprzestał tylko na tym, bo idąc w ślad za internautami, zostawił także komentarz pod samym postem, pisząc: "Obłędne zdjęcie". Po takiej reakcji 19-latka z pewnością nie będzie miała już wątpliwości, czy jej partnerowi efekty sesji przypadły do gustu.

Kevin Mglej komentuje zdjęcie Roxie Instagram@roxie_wegiel

Instagram@roxie_wegiel