Agencja modelek - New Age Models, do której należała Anna Jagodzińska postanowiła rozwiązać umowę z modelką. Powód jest zaskakujący, bo Jagodzińska to jedna z najbardziej znanych twarzy w modellingu. A agencja zarzuca jej, że już od kilka lat jest problem z jej... pracowitością.

Agencja modelek rozwiązała kontrakt z Anną Jagodzińską

Anna Jagodzińska w modelingu osiągnęła już bardzo wiele i za granicami naszego kraju jest niezwykle ceniona. Jej urodę i talent dostrzegła sama Anna Wintour, w której łaski wcale nie jest się łatwo wkupić. Niestety agencja modelek właśnie poinformowała, że zakończyła współpracę z Jagodzińską i wydała oficjalne oświadczenie:

Z wielkim żalem chcieliśmy poinformować, że agencja NEW AGE MODELS zdecydowała podziękować za współpracę modelce Annie Jagodzińskiej. Dziękujemy za wspólne sukcesy, niemniej jednak modelka od kilku lat nie jest gotowa do pracy, w związku z powyższym, agencja preferuje skupiać się na Nowych Twarzach i modelkach gotowych do pracy.

Plany na przyszłość Anny Jagodzińskiej

Ania Jagodzińska nie skomentowała jeszcze zaistniałej sytuacji. Z pewnością jednak ma co robić, ponieważ niedawno otworzyła w Warszawie wegańską restaurację, której poświęca sporo czasu. Mamy jednak nadzieję, że modelka nie zrezygnuje ze światowych wybiegów.

Anna Jagodzińska na pokazie La Manii

Anna Jagodzińska na wybiegu podczas pokazu Victoria's Secret

Anna Jagodzińska na otwarciu swojej restauracji - Think Love Juice