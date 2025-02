Uwielbiany przez widzów Jasiek z "Farmy" zapowiedział, że zrobi transmisję na żywo wraz ze swoją narzeczoną, jednak przez pewną sytuację musiał ją natychmiast zakończyć. Teraz zdradził, co było przyczyną jego decyzji. Sprawa była nagła i bardzo poważna!

Jasiek zakończył przygodę w "Farmie"

"Farma" to reality show, w którym uczestnicy muszą zmierzyć się z surowymi warunkami życia na wsi, wykonując codzienne obowiązki bez dostępu do nowoczesnych technologii. Program testuje ich zaradność, umiejętność współpracy oraz siłę charakteru. Każdego tygodnia odbywają się rywalizacje i eliminacje, które decydują o tym, kto opuści gospodarstwo. Emocjonujące pojedynki, nieoczekiwane zwroty akcji i autentyczne relacje między uczestnikami sprawiają, że "Farma" cieszy się dużą popularnością wśród widzów.

Niedawno jednak program musiał opuścić ulubieniec widzów-Jasiek, który pożegnał się z uczestnikami, pisząc do nich poruszający list.

Drodzy farmerzy, dziękuję wam syćkim (wszystkim - przyp. red.) za ten czas, który spędziłem z wami - zaczął Jasiek.

Fani byli zrozpaczeni tym, że 19-latek opuścił program i tłumnie ruszyli do komentowania w mediach społecznościowych. Jasiek mógł liczyć na duże poparcie wśród fanów:

Jeszcze nigdy tak za kimś nie tęskniłam... cały ten czas płakałam

Mega przykre - komentują internauci

Jasiek z "Farmy odwołał transmisję na żywo. Teraz zdradza powód

Gdy emocje opadły, Jasiek postanowił zorganizować live'a na swoim TikToku. Fani nie mogli się doczekać, tym bardziej że miała być to transmisja na żywo z jego narzeczoną. Niestety, po chwili mężczyzna musiał zakończyć pogawędkę z fanami, nie zdradzając wówczas powodu. Teraz wszystko stało się jasne.

Jasiek należy do Ochotniczej Straży Pożarnej i w dniu transmisji live otrzymał wezwanie do służby.

Także już wiecie, dlczego nie było mnie na live(...) Są sprawy ważne i ważniejsze! - napisał Jasiek, pokazując zdjęcia ze służby

Czwarty sezon "Farmy" zaskakuje

Czwarty sezon programu "Farma" rozpoczął się 6 stycznia 2025 roku na antenie Polsatu. W tej edycji uczestnicy ponownie mierzą się z wyzwaniami życia na farmie sprzed stu lat, wykonując codzienne obowiązki bez dostępu do nowoczesnych technologii. Program, oparty na międzynarodowym formacie "The Farm", cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów, oferując emocjonujące rywalizacje, nieoczekiwane zwroty akcji oraz autentyczne relacje między uczestnikami. Zwycięzca sezonu otrzyma nagrodę w wysokości 100 000 złotych.

Głód i brak podstawowych udogodnień, takich jak ogień czy ciepła woda, wpływały na pogorszenie nastrojów wśród uczestników, co często kończyło się kolejnymi konfliktami. Takim przykładem jest afera pomiędzy Danką a Wiolą. Danuta zwróciła uwagę na brak przydzielonych obowiązków, co wywołało dyskusję w grupie. Później, podczas śniadania, skarżyła się na bałagan w łazience, co mogło być odebrane jako krytyka innych uczestników. Z kolei Wiola, pracując przy budowie rynny, zauważyła, że Danuta nie angażuje się w prace tak intensywnie jak pozostali, co prowadziło do narastających napięć między nimi.

