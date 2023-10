"Rolnik szuka żony 10" znika z anteny! Znamy powód

"Rolnik szuka żony": Kandydaci kandydatki ruszyli do pracy: "My mamy z metra płacone?"

Już w najbliższą niedzielę, 17 października, telewizyjna Jedynka wyemituje kolejny odcinek "Rolnik szuka żony". W najnowszej odsłonie uwielbianego przez widzów programu zobaczymy jak kandydaci i kandydatki rolniczek i rolników radzą sobie z pracą na wsi. Kamil, Stanisław, Krzysztof, Elżbieta i Kamila pokazali im, jak wygląda ich życie na gospodarstwie. Kandydaci Elżbiety będą mieli dość? Zwiastun nowego odcinka "Rolnik szuka żony" W minioną niedzielę fani "Rolnik szuka żony" zobaczyli, jak rolniczki i rolnicy witają w swoich domach wybranych kandydatów i kandydatki. Jak już wiemy, Elżbieta była rozczarowała się zachowaniem Ryszarda, a fani programu ostro skrytykowali kandydatki Kamila. Teraz widzowie będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądała pierwsza noc i poranek w domach uczestników ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Teraz wszyscy będą musieli zabrać się do ciężkiej pracy! "Nie ma śniadania, idziemy do pracy"- komentował jeden z kandydatów pięknej rolniczki, Kamili. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Stanisław zyskał zaskakujący przydomek! Nie uwierzycie, jak nazwali go fani! Na Facebooku pojawił się zwiastun najnowszego odcinka "Rolnik szuka żony", a w którym znów nie zabraknie wielkich emocji. Życie na wsi to wprawdzie nie sama tylko praca, ale stanowi ona ważną część wiejskiego życia. Jak poradzą z nią sobie nasi przyjezdni?- czytamy na portalu społecznościowym. Zobaczcie sami, co wydarzy się w kolejnej odsłonie hitu TVP! Zobacz także: Jessica była jedną z najbardziej charakterystycznych gwiazd "Rolnik szuka żony". Co dziś robi? W materiale wideo widać jak m.in. kandydaci Elżbiety ciężko pracują, a w tym czasie rolniczka korzysta z...