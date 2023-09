Zmarł Michael Gambon znany jako Albus Dumbledore. Znamy powód śmierci

Nie żyje Paul Grant, aktor znany ze światowej sławy produkcji takich jak "Harry Potter" czy "Gwiezdne Wojny". Gwiazdor odszedł w wieku 56 lat po kilkudniowej walce o życie w szpitalu po tym, jak znaleziono go nieprzytomnego nieopodal stacji metra. Paul Grant nie żyje. Aktor zmarł w wieku 56 lat Paul Grant to aktor, którego widzowie na całym świecie mogli oglądać w kinowych hitach takich jak "Harry Potter" czy "Gwiezdne Wojny". Gwiazdor zmarł 19 marca 2023 roku po kilkudniowym pobycie w szpitalu. O jego śmierci poinformowała córka. W rozmowie z "The Sun" 28-latka wyznała, że czuje się zdruzgotana wiadomością o odejściu ojca. Jak mówią przedstawiciele londyńskiej policji, kilka dni przed śmiercią Paul Grant został znaleziony nieprzytomny w okolicy stacji Metra King's Cross w Londynie. Od tamtej pory przebywał w szpitalu i jego stan był ciężki. - Przed przyjazdem ratowników przedstawiciele służb prowadzili reanimację. (Paul Grant - przyp. red.) został przewieziony do lokalnego szpitala w stanie krytycznym - poinformował rzecznik London Ambulance Service. Zobacz także: Nie żyje Jehane Thomas. 30-letnia gwiazda TikToka osierociła dwóch synów Do odejścia aktora odniosła się także jego partnerka, Maria Dwyer, która założyła internetową zbiórkę w celu zebrania środków na pogrzeb ukochanego. - Życie bez niego już nigdy nie będzie takie samo - napisała w mediach społecznościowych Maria Dwyer. Nie jest tajemnicą, że Paul Grant borykał się w ostatnim czasie z nałogami. Gwiazdor nie stronił od alkoholu i narkotyków. W 2014 roku w rozmowie z "The Mirror" opowiedział o swoich problemach między innymi z przyjmowaniem kokainy. Paul Grant był ponadto osobą niskorosłą. W wywiadzie udzielonym dla "The Mirror" w 2014 roku Paul Grant...