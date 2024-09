Choć Szymon Hołownia od lat pracował w mediach i prowadził „Mam talent”, nigdy nie był tak popularny jak obecnie, gdy jest marszałkiem Sejmu. Niektórzy oglądali posiedzenia przy Wiejskiej specjalnie dla niego. Życie prywatne polityka dzisiaj budzi jeszcze większe zainteresowanie. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że córka Szymona Hołowni nie została przyjęta do szkoły, którą wybrali jej rodzice. Pojawił się mocny wpis.

Zaledwie kilka dni temu rozpoczął się rok szkolny – ważny i wzruszający moment, dla niektórych rodziców. Ten dzień przeżywał również Szymon Hołownia, który przyznał, że trudno mu było opanować emocje, gdy jego córka po raz pierwszy zajęła miejsce w szkolnej ławce.

Moja kochana córeczka po raz pierwszy w szkole. Mania przejęta, ale zachwycona. Ja – ledwo to przeżyłem. W głowie huragan wzruszeń, troski, myśli o upływie czasu, własnych wspomnień. I co pięć minut – wewnętrzne samopoliczkowanie: nie o ciebie tu chodzi. Refleksje odłóż sobie na dziadkowe gawędy. Wspaniała dziewczyna rusza dziś we wspaniałą przygodę, a twoim jedynym zadaniem jest wspierać ją, by miała z tego tyle szczęścia, ile zdoła unieść

– napisał Hołownia i podzielił się zdjęciem dziecka.