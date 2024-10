Channing Tatum i Zoë Kravitz rozstają się! Para zerwała zaręczyny

Channing Tatum i Zoë Kravitz zyskali uwagę mediów, gdy zaczęli się spotykać w 2021 roku. Para szybko stała się ulubieńcami fanów, a ich zaręczyny były szeroko komentowane w mediach. Kravitz i Tatum, oboje znani z występów w popularnych filmach, uchodzili za jedną z bardziej zgodnych par w show-biznesie. Jednak w ostatnich tygodniach ich relacja zaczęła wzbudzać pytania, zwłaszcza po tym, jak Kravitz przestała nosić pierścionek zaręczynowy.

Zoë Kravitz i Channing Tatum zerwali zaręczyny i rozstali się po trzech latach

Według źródeł z bliskiego otoczenia pary, decyzja o rozstaniu nie była łatwa, ale aktorzy ją przemyśleli. Kravitz i Tatum, choć bardzo zaangażowani w związek, mierzyli się z wyzwaniami, jakie niesie życie w blasku fleszy. Ich relacja zyskała ogromne zainteresowanie mediów i fanów, co mogło wpłynąć na decyzję o zakończeniu związku. Znajomi pary przyznają, że mimo decyzji o rozstaniu, Kravitz i Tatum darzą się szacunkiem i nie wykluczają, że pozostaną w kontakcie. Portal „People” przekazał, że potwierdził te informacje u „wielu źródeł”.

Choć oficjalne powody rozstania nie zostały ujawnione, spekuluje się, że intensywne kariery zawodowe mogły odegrać kluczową rolę. Zarówno Kravitz, jak i Tatum, są w trakcie realizacji nowych projektów, co wymaga od nich dużego zaangażowania i spędzania długiego czasu poza domem. Być może to właśnie konieczność poświęcenia czasu na karierę stanowiła dla pary wyzwanie, którego nie udało się przezwyciężyć. Co ciekawe, w sierpniu br. pojawił się film „Mrugnij dwa razy”, który wyreżyserowała Kravitz. W jej debiucie główną rolę zagrał właśnie Tatum. Niedawno jeszcze nic nie wskazywało na to, że para ma się rozstać. W dodatku gwiazdy mają wystąpić razem w parodii „Alpha Gang”.

Aktorzy odmówili komentowania swojego życia prywatnego w mediach i nie potwierdzili doniesień.

Historia związku Zoë Kravitz i Channinga Tatuma

Zoë Kravitz i Channing Tatum poznali się w 2021 roku podczas pracy nad filmem „Pussy Island”, gdzie Kravitz debiutowała jako reżyserka, a Tatum odgrywał jedną z głównych ról. Ich przyjaźń szybko przerodziła się w związek, a para zaczęła wzbudzać duże zainteresowanie mediów i fanów. Po raz pierwszy pojawili się publicznie razem w Nowym Jorku, co wywołało spekulacje o ich romantycznej relacji.

Wkrótce potem stali się jedną z najpopularniejszych par w Hollywood, prezentując się wspólnie na czerwonym dywanie i wspierając się w swoich projektach. Rok później ogłoszono ich zaręczyny, które były szeroko komentowane. Niestety, po trzech latach spędzonych razem, Kravitz i Tatum ogłosili rozstanie, które zakończyło ich burzliwą historię miłości.

