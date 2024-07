1 z 7

Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina i Wojciech Szczęśni spędzili bardzo gorącą noc w jednym z warszawskich klubów! Robert Lewandowski, zanim się tam pojawił, co prawda zdążył złamać przepisy drogowe, ale bawił się doskonale w towarzystwie żony, która nie odstępowała go prawie na krok. Co chwila piękna para namiętnie się całowała! Widać, że bawili się świetnie :) W końcu po Euro 2016 zasłużyli na taki odpoczynek i dobrą zabawę w gronie przyjaciół.

