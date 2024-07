1 z 5

Robert Lewandowski myślami jest chyba jeszcze we Francji na Euro 2016. Dlaczego? Po przylocie do Warszawy razem ze swoją żoną Anią Lewandowską postanowili trochę poświętować i razem zrelaksować się w jednej z warszawskich knajpek. Lewandowski podjechał swoim autem pod restaurację, a że nie mógł znaleźć wolnego miejsca, zaparkował... na miejscu dla niepełnosprawnych. Co na to Ania Lewandowska? Chyba nie miała nic przeciwko, ponieważ para weszła do środka i zdawała się nie przejmować wykroczeniem Roberta. Chyba dalej z Robertem myśli o Euro i przypomina sobie gola strzelonego przez jej ukochanego... ;)

Zobaczcie zdjęcia w galerii. Robert powinien dostać mandat?

Zobacz też: Anna Lewandowska na lotnisku w Warszawie po przylocie polskiej kadry. Zobaczcie zdjęcia!