Marina Łuczenko-Szczęsna po raz kolejny zaskoczyła swoich obserwatorów i, mimo że już niedługo przyjdzie na świat jej córeczka, to postanowiła przygotować również coś dla fanów. Piosenkarka nie mogła już dłużej tego trzymać w tajemnicy i wszystko wyznała na swoim Instagramie.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny w marcu ogłosili, że wkrótce ich rodzina się powiększy. A stanie się to jeszcze w tym roku! Piosenkarka i piłkarz wychowują wspólnie 6-letniego Liama, a pod koniec maja dowiedzieliśmy się, że chłopiec będzie miał młodszą siostrę. Marina w drugiej ciąży nie próżnuje i, mimo że druga ciąża daje jej się we znaki, to postanowiła przygotować dla fanów wielką niespodziankę. Łuczenko-Szczęsna pochwaliła się, radosną informacją, i przyznała, że nagrała nową piosenkę!

Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się radosną informacją, że jej nowy kawałek "Baby Mommy" jest już dostępny.

Pod postem gwiazdy od razu zaroiło się od komentarzy od fanów, którzy są pod wrażeniem nie tylko piosenki, ale i tego jak Marina wygląda we klipie. Żona Wojciecha Szczęsnego zaprezentowała się w odważnych stylizacjach.

Marina Łuczenko-Szczęsna i jej ukochany Wojciech o drugiej ciąży poinformowali, gdy ciążowy brzuszek był już wyraźnie widoczny. Gwiazdorska para miała ku temu powody. Jak się okazało, wokalistka miała źle znosić początki ciąży, a nawet trafiła do szpitala! Ciężarna Marina również teraz przechodzi niełatwe chwile.

Co u mnie? Ciężko! Ciężko się śpi już, brzuch już daje się we znaki. Późno chodzę spać, bo nie mogę zasnąć, wstaje bardzo wcześnie, bo nie mogę już dłużej tak spać. Puchnę... im cieplej na dworze. (...) No mnóstwo jest takich detali, o których człowiek zapomina. Po pierwszej ciąży myślałam, że już wszystko wiem, jestem na wszystko przygotowana, a tu jednak... w drugiej zupełnie inaczej. Na pewno to, że mam w brzuszku dziewczynkę, jest to druga ciąża, od poprzedniej minęło 6 lat, więc to wszystko daje się we znaki, ale jest to warte

wyznała ostatnio Marina Łuczenko-Szczęsna.