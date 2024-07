Anja Orthodox wyróżnia się głównie poprzez wizerunek i muzykę, którą tworzy. Jej twórczość jest bardzo niszowa, a w ostatnim wywiadzie wspomniała z żalem, że nie jest grana w telewizji i radiu. Nawiązała także do Behmotha i zawrotnej kariery jego lidera po tym, jak związał się z Dodą. Zobacz: Radia nie chcą grać Anji Orthodox. Zaatakowała Nergala i Dodę

Media szybko podchwyciły temat i zinterpretowały słowa artystki, jak się okazuje, inaczej niż powinny. Tymczasem Orthodox nie chciała urazić ani Nergala, ani Rabczewskiej, bo jakby nie patrzeć panie znają się nie od dziś. W związku z zaistniałą sytuacją, Anja wydała długie oświadczenie, w którym wyjaśniła, o co tak naprawdę jej chodziło poruszając ten temat:

Nie mam żadnej zawiści w stosunku do Behemotha! Znam ten zespół prawie od samych ich początków i od lat doskonale wiem jak są popularni za granicą i w Polsce wśród fanów metalu. Przecież to moi koledzy, znamy się osobiście i zupełnie nie potrzeba mi żadnych między nami krzywizn przez to, że ktoś nie potrafi właściwie odczytać moich słów. Przyznam, że max zaskakujące dla mnie było to że tak wiele osób nie zrozumiało tego Z CZEGO tak naprawdę NAŚMIEWAM SIĘ w tym wywiadzie. Z tej popularności Nergala (i Behemotha w związku z tym) u ludzi kompletnie spoza klimatu, którzy nie mają pojęcia o metalowej muzyce, nie wytrzymaliby więcej niż 30 sekund takiej muzyki, a którzy deklarują swój zachwyt, uwielbienie i "głęboki szacunek" dla muzyki jaką ten zespół wykonuje.