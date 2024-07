Anja Orthodox rzadko pojawia się na salonach, a muzyka jej zespołu Closterkeller uchodzi za bardzo niszową i awangardową. Zdarzało jej się jednak zabierać głos w sprawie artystów, którzy robią zawrotną karierę w mediach czy radiu. Przypomnijmy: Anja Orthodox krytykuje młode gwiazdy: Wydmuszki, głupoty

Nie da się ukryć, że specyficzna muzyka Anji trafia do nielicznych. Artystka ma żal jednak do telewizji i radia, że jej utwory w ogóle się tam nie pojawiają. Twierdzi, że gdyby związała się z kimś sławnym, jak to zrobił kilka lat temu Nergal, byłaby prawdziwą gwiazdą. W rozmowie z gazetą.pl zdradziła również, co tak naprawdę myśli o Darskim i jego błyskawicznej karierze w mediach dzięki Dodzie:

Może jednak przydałby mi się romans z jakimś „Dodem”. Wtedy ludzie chodziliby na mnie, jak teraz niektórzy śmigają na Behemota. Sława Nergala w popkulturze wzięła się przecież stąd, że kręcił z Dodą - mówi

Zgadzacie się z Anją?

