Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Polka została mistrzynią olimpijską w zawodach, w których prowadziła od początku do końca. Włodarczyk wynikiem 82,29 ustanowiła też rekord świata! To drugi medal olimpijski w dorobku Anity Włodarczyk. Przed czterema laty w Londynie zajęła drugie miejsce zdobywając srebrny medal.

Reklama

Złoty medal i rekord świata Anity Włodarczyk na igrzyskach Rio 2016

O ile porażkę Piotra Małachowskiego w dramatycznych okolicznościach trudno uznawać za sensację – to bardziej niemiła niespodzianka, Małachowski był liderem tegorocznych list światowych, ale przewaga nie była aż tak miażdżąca – to porażka niepokonanej od dwóch lat Anity Włodarczyk z pewnością byłaby taką właśnie sensacją. Do niczego takiego jednak nie doszło. Anita Włodarczyk wytrzymała presję i nie pozostawiła złudzeń rywalkom odnośnie tego, kto aktualnie rządzi w światowym młocie. Zawody rzutu młotem przypominały te z dysku, polska młociarka prowadziła od pierwszego rzutu na odległość 76,35. Różnica taka, że tego prowadzenia już nie oddała. W drugim rzucie Włodarczyk ustanowiła nowy rekord olimpijski wynikiem 80,40, a w trzecim poprawiła swój własny rekord świata, który od dzisiaj wynosi 82,29! Anita Włodarczyk zmiażdżyła przeciwniczki pokonując je o kilka metrów każdym ze swoich rzutów!

screen TVP

Druga z Polek występujących w finale rzutu Młotem – Joanna Fiodorow – zajęła dziewiąte miejsce.

Złoty medal olimpijski Anity Włodarczyk to piąty medal, jaki zdobyła Polska na igrzyskach w Rio. Medalowe łowy rozpoczął brązem Rafał Majka w kolarstwie, a potem złoty medal w wioślarstwie wywalczyła polska dwójka podwójna Magdalena Fularczyk-Kozłowska/Natalia Madaj, a brązowy czwórka podwójna Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska. Do kolekcji dorzucił się też Piotr Małachowski ze swoim srebrnym medalem w rzucie dyskiem.

Zobacz także

Sylwetka Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk to pochodząca z Rawicza polska lekkoatletka startująca w konkurencji rzut młotem. Złota medalistka igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016), srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie (2012), dwukrotna mistrzyni świata (2009, 2015), wicemistrzyni świata (2013) oraz trzykrotna mistrzyni Europy (2012, 2014, 2016) i brązowa medalistka mistrzostw Europy (2010). Rekordzistka świata wynikiem 82,29 m. i pierwsza kobieta, która przekroczyła swoim rzutem granicę 80 metrów. Zaczynała od trenowania speedroweru (konkurencji potocznie zwanej żużlem na rowerze), ale pierwsze sukcesy lekkoatletyczne sprawiły, że zainteresowała się najpierw rzutem dyskiem, a od 2002 roku zaczęła trenować rzut młotem. Obecnie trenuje w barwach Skry Warszawa. To jedna z najlepszych lekkoatletek na świecie. Do historii przeszło jej złoto w Berlinie. Anita Włodarczyk tak cieszyła się z udanego rzutu, że nabawiła się kontuzji kostki. Wielka kontynuatorka sukcesów tragicznie zmarłej Kamili Skolimowskiej. Na najważniejszych turniejach rzuca w rękawiczce i butach, w których wcześniej występowała Kamila.

Radość Anity Włodarczyk po rzucie na rekord świata, który dał jej tytuł mistrzyni olimpijskiej.

East News

Anita Włodarczyk w trakcie konkursu finałowego w rzucie młotem Rio 2016.

East News

Paznokcie mistrzyni olimpijskiej :).

East News

Reklama

W Rio de Janeiro Anita Włodarczyk zdominowała zawody w eliminacjach i w finale.