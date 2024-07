Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj złotymi medalistkami igrzysk w Rio! Polska dwójka podwójna nie zawiodła pokładanych w niej oczekiwań i w pięknym stylu wywalczyła olimpijski tytuł! Wcześniej brązowy medal wywalczyła czwórka podwójna Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska.

Złoty medal dwójki podwójnej Fularczyk-Kozłowska, Madaj

Polska osada wioślarska od początku rywalizacji na olimpijskim torze w Brazylii udowadniała, że należy do głównych kandydatów w walce o medale. Na torze oglądaliśmy ją dwa razy i każdy z tych wyścigów Polki kończyły na pierwszym miejscu z dużą przewagą nad konkurentkami.

Do czwartkowego finału awansowały z pierwszym czasem i głośno mówiło się, że to one powalczą o medale. Fularczyk Kozłowska i Madaj nie zawiodły! Przez większość wyścigu zajmowały drugie miejsce, by w końcówce przyspieszyć i finiszować na pierwszym miejscu!

Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. Sylwetki polskich medalistek olimpijskich

Magdalena Fularczyk-Kozłowska - polska wioślarka urodzona w Wąbrzeźnie. Wychowanka KW Wisła Grudziądz, obecnie zawodniczka LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz. Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie w dwójce podwójnej w parze z Julią Michalską. Mistrzyni świata (Poznań 2009), srebrna (Amsterdam 2014) i dwukrotnie brązowa (Karapiro 2010, Chungju 2013) medalistka mistrzostw świata. Jej przygoda z wiosłami zaczęła się przez przypadek w szkole gimnazjalnej. Nauczycielka WF-u namówiła ją na trening. Jak wygląda jej dzień? - Rozruch rano, przed śniadaniem około godzinny bieg, ćwiczenia, kiedy często burczy w brzuchu, potem trening tak do dwóch godzinek na ergometrze, albo siłowni, albo na wodzie, a potem drugi trening albo na wodzie, albo siłowni, albo ergometrze około dwóch godzinek, a wieczorem jeszcze dobrze czasem przed snem coś poćwiczyć - opowiada.

Natalia Madaj - polska wioślarka urodzona w Pile. Zawodniczka klubu LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz. Wicemistrzyni świata w dwójce podwójnej (Amsterdam 2014) i brązowa medalistka mistrzostw świata w czwórce podwójnej (Chungju 2013). Ze swoją partnerką Fularczyk-Kozłowską nominowana do tytułu sportowca roku według plebiscytu Przeglądu Sportowego. Zajęły w nim 19. miejsce. Natalia Madaj pochodzi ze sportowej rodziny. Ojciec i starszy brat trenowali kolarstwo, mama w szkole grała w siatkówkę, a starsza siostra również była wioślarką. Natalia postanowiła pójść w ich ślady. Od 2003 roku uczyła się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Wałczu. Tam zaczęła systematyczny trening, choć już w szkole podstawowej udzielała się sportowo.

Magdalena Fularczyk-Kozłowska

Natalia Madaj

Zaszczyty i wyróżnienia to nic nowego dla medalistek olimpijskich :). Tu odbierają nagrodę za drugie miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Pomorza i Kujaw.