Piotr Małachowski wicemistrzem olimpijskim w rzucie dyskiem na XXXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich Rio 2016. Polak przez całe zawody był na pierwszym miejscu, a Niemiec Christoph Harting pokonał go swoim ostatnim rzutem!

Srebrne medal Piotra Małachowskiego

To były dobre igrzyska dla polskiego dyskobola, mistrza świata i wicemistrza olimpijskiego z Pekinu, który starty rozpoczął już pierwszego dnia lekkoatletycznych zawodów. Bez większych problemów awansował do dzisiejszego finału, a w eliminacjach ubył mu groźny przeciwnik – Robert Harting. Sprzyjała mu nawet pogoda. Małachowski nie lubi deszczu, w którym rywalizował w eliminacjach. W dniu finału pogoda się poprawiła i dyskobole walczyli w słońcu. Polak po spokojnej rozgrzewce na godzinę przed startem ruszył do boju.

screen TVP

Małachowski już w pierwszej próbie rzucił na odległość 67,06 metra co dało mu prowadzenie w konkursie olimpijskim. Potem poprawił się jeszcze rzutem na 67,55 i kiedy wydawało się, że nikt go nie pokona, dosłownie w ostatniej chwili złoto wyrwał mu świetnie dysponowany Niemiec, który ustanowił swój nowy rekord życiowy i najlepszy wynik w tym roku w rzucie dyskiem 68,37!

Drugi z Polaków startujących w rzucie dyskiem – Robert Urbanek – nie awansował do finału. Z trybun Małachowskiego wspierał m.in. jego wielki przyjaciel, kulomiot Tomasz Majewski.

screen TVP

Srebrny medal olimpijski Piotra Małachowskiego to czwarty medal, jaki zdobyła Polska na igrzyskach w Rio. Medalowe łowy rozpoczął brązem Rafał Majka w kolarstwie, a potem złoty medal w wioślarstwie wywalczyła polska dwójka podwójna Magdalena Fularczyk-Kozłowska/Natalia Madaj, a brązowy czwórka podwójna Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska.

Sylwetka Piotra Małachowskiego

Piotr Małachowski to pochodzący z Żuromina polski lekkoatleta występujący w rzucie dyskiem. Plutonowy Wojska Polskiego, zawodowy żołnierz i zawodnik Śląska Wrocław. Srebrny medalista igrzysk olimpijskich (2008), mistrz świata z Pekinu (2015) i dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata (2009, 2013), a także dwukrotny złoty medalista mistrzostw Europy (2010, 2016). Rekordzista Polski wynikiem 71,84 m. (piąty wynik na świecie) i jedenastokrotny mistrz Polski. Pierwszy międzynarodowy sukces osiągnął na młodzieżowych mistrzostwach Europy w 2005 roku zdobywając srebrny medal i ulegając jedynie Niemcowi Robertowi Hartingowi, z którym rywalizuje o najwyższe laury po dziś dzień. Prywatnie żonaty z Katarzyną von Engel, ma synka Henryka.

Piotr Małachowski nie zdobył brakującego mu do kolekcji złota olimpijskiego.