Anna Lewandowska już wielokrotnie tłumaczyła swoim fanom, jak ważny jest zdrowy styl życia, po to by czuć się dobrze sama ze sobą. Niektórzy zarzucali Ani, że mimo wielogodzinnych treningów, Lewandowska nie ma wystarczająco wyrzeźbionej sylwetki. Ania postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami w długim i bardzo ważnym dla niej wpisie. Napisała, dlaczego nie ma "sześciopaku" na brzuchu i czy jej to przeszkadza w życiu! Okazuje się, że chodzi o brak czasu i o inne pasje, którym oddaje się Ania.

BEZ SZEŚCIOPAKU MOŻNA BYĆ SZCZĘŚLIWYM! Niemal przez całe życie jestem zawodowym sportowcem. Intensywne treningi zajmujące czasem wiele godzin dziennie zmieniały fizjologię mojego organizmu. ????????☀️Miałam szczęście – KARATE to nie tylko sport, to cała filozofia oparta na szacunku do człowieka i jego ciała. Trenując rozwijałam więc równomiernie wszystkie mięśnie, gibkość, szybkość i siłę. Efektem były medale, ale i wysportowana umięśniona sylwetka. Teraz mam trochę mniejsze obciążenie treningowe, bo choć nadal trenuję karate, to rozwijam też swoje pasje poza sportowe, pracuję, wciąż się uczę.

Ania Lewandowska podkreśliła, że chce być zdrowa, i to jest dla niej priorytet.

Nie sądzę bym kiedykolwiek zrezygnowała z codziennej porcji endorfin – ruch mam już wpisany w życie, to nawyk. Ale teraz mam inne cele. Przede wszystkim chcę trwać w zdrowiu.

Poza tym być w dobrej formie, ????????????zachować siłę i gibkość, pozostać szczupłą. ????????Treningi opracowuję także pod kątem Waszych potrzeb, przecież wszystko co znajdujecie na blogu i płytach to efekt mojej pracy, wiedzy o ludzkiej fizjologii, ale też i własnych doświadczeń. I widzę jak powoli zmienia się moja sylwetka. I nadal jest super!

Dobrze mi z tym. Czuję się inaczej, chyba nawet lepiej ????

Cieszymy się bardzo, że Ania ma takie podejście do zdrowego (ale nie absurdalnie zdrowego!) stylu życia. A wy co sądzicie?

