Anna Lewandowska w tym roku razem z Robertem Lewandowskim i córkami wybrali się na długie wakacje do Hiszpanii, gdzie niedawno kupili własną willę. Para w mediach społecznościowych na bieżąco zdaje swoim fanom relacje z wymarzonych wakacji, a Anna Lewandowska, która zazwyczaj unika kontrowersji, tym razem pozwoliła sobie na opublikowanie dość odważnego zdjęcia z widocznymi... pośladkami! To pierwsze takie zdjęcie gwiazdy i nic dziwnego, że mocno zaskoczyło jej fanów. Anna Lewandowska znów zachwyca wakacyjnym zdjęciem! Tym razem jest naprawdę odważnie Anna Lewandowska to jedna z najlepiej ubranych gwiazd, która wygląda doskonale zarówno ubraniach z sieciówek, jak i w sukience Dolce&Gabbana. Ostatnio Instagram trenerki zdominowały jej zdjęcia w bikini, które odsłaniały wiele, ale nie szokowały. Tym razem było inaczej! Anna Lewandowska poruszyła temat regeneracji i odpoczynku, który jest ważny przy treningach i dołączyła do postu zdjęcie, które wywołało mnóstwo emocji. Regeneracja i odpoczynek coraz częściej trafiają na naszą codzienną listę "TO DO" 🤗 🧘‍♀️ - napisała Anna Lewandowska Fanki trenerki są zachwycone jej najnowszym zdjęciem, na którym prezentuje świetną figurę i niektórzy piszą wprost, że jest najpiękniejszą kobietą, inni komplementują pośladki Anny Lewandowskiej, których nie sposób pominąć patrząc na to zdjęcie! Najpiękniejsza kobieta na świecie Matko jaka piękna!!!!❤️ Jakie piękne zdjęcie!!!!❤️❤️❤️ Wow ale 🍑 Zobacz także: Anna Lewandowska w stroju kąpielowym za 1600 złotych! My znaleźliśmy podobny za 90 złotych Gwiazda często prezentuje swoje zdjęcia w bikini i chwali się formą życia, którą udało jej się stopniowo...