Zwycięstwo Anety Zając w "Tańcu z Gwiazdami" nie było do końca zaskoczeniem. Aktorka od początku była typowana na faworytkę, a podczas programu zaskarbiła sobie ogromną sympatię telewidzów. Za zwycięstwo w show otrzymała nie tylko Kryształową Kulę, ale też czek na sto tysięcy złotych, które zamierza rozsądnie wydać. Przypomnijmy: Aneta Zając już wie na co przeznaczy wygraną z "TzG". Myślała o tym od dłuższego czasu

Triumf w programie to jednak dopiero początek wielkich zmian w życiu Anety. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Zając w ciągu ostatnich kilku tygodni zatrudniła nowego stylistę i menadżera. Jest też otwarta na kontakt z mediami i propozycje wywiadów, choć wciąż nie zamierza łamać swojej podstawowej zasady - wpuszczania prasy do życia prywatnego. Już 9 września Zając rozpoczyna próby do nowego spektaklu z Katarzyną Skrzynecką i Piotrem Gąsowskim.



Aneta zaczyna zupełnie nowy etap w swoim życiu i karierze. Niebawem przeprowadza się do nowego domu, który niedawno kupiła, a jej kariera zawodowa kwitnie. Ostrożnie dobiera propozycje, ale dzięki "Tańcu z Gwiazdami" nabrała pewności siebie i nie pozwala sobie wejść na głowę. Przed nią ekscytujący czas, który zamierza wykorzystać jak najlepiej - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl znajoma aktorki.

Aneta pojawiła się również podczas festiwalu Top Trendy 2014 w Sopocie. Zapytaliśmy ją o zmianę menadżera i stylisty. W rozmowie z AfterParty.pl Zając przyznała, że do zmiany doszło i jest podekscytowana nowym etapem.



Tak akurat się złożyło. Czasami takie zmiany są potrzebne, ale to nie oznacza, że kiedyś było źle - tylko jest kolejny etap i bardzo się cieszę na te zmiany - skomentowała krótko.

Wszystko to brzmi bardzo ekscytująco. Trzymacie za nią kciuki?

