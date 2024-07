W piątek w wielkim finale "Tańca z Gwiazdami" wyłoniono zwyciężczynię pierwszej edycji show transmitowanej w Polsacie. Bezkonkurencyjna okazała się Aneta Zając, która w ciągu kilku ostatnich miesięcy wzbudziła sympatię milionów telewidzów. Aktorka nie kryła zaskoczenia z wygranej i zapewniała, że jest bardzo szczęśliwa. Przypomnijmy: Zając o wygranej, a Maro o przegranej. Reakcje gwiazd po finale "TzG"

Wygrana w programie i czek na sto tysięcy złotych to dopiero początek sukcesów i nowego rozdziału w karierze Anety. Popisy na parkiecie sprawiły, że Zając stała się atrakcyjna dla potencjalnych reklamodawców. Nowy "Fakt" donosi natomiast, że Nina Terentiew przygotowuje już dla Anety nową dużą rolę w jednej z produkcji w Polsacie. Dotychczas aktorka znana była z występów w "Pierwszej Miłości", ale wszystko wskazuje na to, iż niebawem się to zmieni.



Zwycięzcy „Tańca z gwiazdami” są łakomym kąskiem dla reklamodawców. Mówi się też, że dyrektor programowa Polsatu Nina Terentiew przygotowuje dla niej nową dużą rolę w jednej z polsatowskich produkcji. Wygląda więc na to, że Aneta stanie się teraz pełnoprawną gwiazdą! - czytamy w "Fakcie".

Myślicie, że zwycięstwo w "TzG" będzie przełomowym momentem jej kariery?

