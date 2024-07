1 z 5

Zjawiskowa Aneta Kręglicka na prezentacji butów w Warszawie! Modelka zaprojektowała dla znanej marki obuwniczej własną linię obuwia. Nie ma wątpliwości, że buty te są modne, kobiece i z klasą. Dokładnie takie jak Miss Świata. Nie da się ukryć, że gwiazda - jak zawsze - wyglądała perfekcyjnie. Uwagę zwracała marynarka z bufiastymi rękawami! To jeden z najgorętszych trendów na nadchodzącą jesień. Zwężenie w talii podkreśliło smukłą sylwetkę Anety Kręglickiej. Nam ten look bardzo przypadł do gustu, a co Wy o nim sądzicie?

