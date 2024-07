Andziaks i Luka to para, która doskonale wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Tym razem szczęśliwą nowinę długo utrzymywali w tajemnicy przed mediami i fanami. Nadszedł jednak ten dzień, w którym postanowili podzielić się zmianami, jakie czekają ich w najbliższej przyszłości. Tą wiadomością zaskoczyli nie tylko swoich fanów, ale także inne, popularne osoby, które ruszyły z gratulacjami.

Andziaks i Luka rozpoczynają nowy etap w życiu

Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par w naszym rodzimym Internecie. Odkąd blogerka zasłynęła w sieci relacjonowaniem swojego porodu, regularnie zaskakuje swoich fanów. W ostatnim czasie wszyscy żyli przygotowaniami do wesela popularnej pary. 14 lipca Andziaks i Luka wzięli ślub, a przebiegiem tego wyjątkowego dnia dzielili się za sprawą mediów społecznościowych. Od tamtej pory często tajemniczo podkreślali, że ich codzienność zajmuje pewne przedsięwzięcie - para jednak nie było skora, aby uchylić rąbka tajemnicy. Aż do dzisiaj! Na Instagramie blogerki pojawił się post, w którym wreszcie podzieliła się ze światem szczęśliwa nowiną. Wówczas okazało się, że para stała się nabywcami... nowego domu!

- Nowy etap w naszym życiu!❤️ KUPILIŚMY DOM!???????? Na moim YouTube właśnie pojawił się film z tego cudownego wydarzenia!❤️

Andziaks i Luka nie kryli swojej ekscytacji, chwaląc się aktem notarialnym na najnowszym zdjęciu, pod którym posypały się liczne gratulacje od innych, popularnych osób:

- Mega! ???????????????????????? Czekamy na parapetówkę ???????????????? - napisała Lil Masti. - Nie moooooge się doczekać! ????❤️ - skomentowała Ola Nowak.

Fani pary także nie zostali obojętni wobec szczęśliwej nowiny:

- Gratulacje! ????????❤️ - Będzie pięknie! ❤️???? - BRAWA ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - To moje największe marzenie ????????❤️???? gratulacje moi Drodzy ???? - Gratulacje! Naprawdę cudownie się to ogląda jak się rozwijacie i osiągacie swoje cele ❤️ - Gratulacje ????

Para wyznała, że dom znaleźli w listopadzie zeszłego roku. Andziaks stwierdziła, że była to "miłość od pierwszego wejrzenia". Luka dodał, że jest to ich wymarzony dom. Dlaczego zdecydowali się właśnie na kupno domu? Para przyznała, że kiedyś myśleli o apartamencie w centrum miasta. Jednak wraz z upływem czasu zapragnęli ucieczki od miejskiego zgiełku, aby muc się "zaszyć" i cieszyć spokojem.

Andziak i Luka nie ukrywają, że taką decyzję podjęli głównie ze względu na córeczkę, Charlotte, która w przyszłym domu będzie miała wiele atrakcji oraz swój ogród do zabawy. Andziaks wyznała także, że od początku ich planem było kupno gotowego domu - blogerka twierdzi, że nie zależało jej ani na budowie posiadłości od podstaw, ani na kupnie nieruchomości z rynku wtórnego. Sama mówi wprost, że teraz ich codziennością i Internetem zawładnie kontent, związany z urządzaniem wymarzonego domu. Fani pary nie muszą czuć się zmartwieni - influencerka zapowiedziała, że przebieg przedsięwzięcia standardowo będzie relacjonować na swoich mediach społecznościowych. Na jaki styl postawili zakochani? Tego jeszcze nie zdradzili. Jednak nie da się ukryć, że wesele Andziaks i Luki kosztowało prawdziwą fortunę, jesteśmy przekonani, że urządzanie wymarzonego domu będzie równie wielkim przedsięwzięciem.